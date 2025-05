B. Meines koopt voor 2,50 euro een kaart die 500 euro waard blijkt te zijn

Gelijk bij de ingang zag hij de kaart, vertelt Meines. „Hij zag er mooi uit en was maar 2,50 euro. Ik vroeg of ik hem even bij de kassa mocht neerzetten. Dat was goed. Toen ik terugkwam bij de kassa, zei de vrouw die mij hielp dat iemand anders ook al naar de kaart had gevraagd. „Ik vind hem erg goedkoop”, zei ze, „maar hij is nu eenmaal zo geprijsd.””

Een tijd later nam Meines de kaart mee naar een taxatiedag in een kringloopwinkel van Dorcas in Heemstede. „De taxateur die daar was, vertelde mij dat ik een gravure uit 1640 had gekocht die was gemaakt door Joan Blaeu met een waarde van ongeveer 500 euro.”