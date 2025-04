Lianneke deed kringloopvondst met „eeuwigheidswaarde”

Barth liep in oktober 2024 in Opheusden in een kringloop van Dorcas. Ze belandde op een afdeling waar de kringloopwinkel tegeltjes met „mooie teksten” aanbood.

Opeens ging er „een warme schok” door haar heen, vertelt ze. Op een van de te koop aangeboden tegeltjes stond Mattheüs 28:20: „En ziet, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.” Die Bijbeltekst was het uitgangspunt voor de preek in de kerkdienst waarin Barth, nu zo’n 48 jaar geleden, ten doop werd gehouden.

Barth vond het bijzonder de tekst te lezen, want ze was hem naar eigen zeggen nog nooit eerder in een kringloop tegengekomen. „De volgende dag hing dit mooie en bijzondere tegeltje al bij mijn bed”, zegt ze. „Voor mij heeft hij eeuwigheidswaarde!”