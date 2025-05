OM eist 22 jaar celstraf voor moord op vader in Wouwse Plantage

Het slachtoffer werd op 24 maart 2023 naar een vervallen boerderij gelokt, waar hij een afspraak dacht te hebben voor het kopen van oud ijzer. Zijn dochter en Jeroen L. (37) verklaarden dat zij hem daar zouden confronteren met hun geheime relatie. Uiteindelijk werd hij zes keer gestoken met een groot mes.

De dochter vertelde aan de politie dat haar vader was aangevallen door een man met wie hij een afspraak had. Na zijn dood schreef ze op Facebook: „Jouw laatste adem was ik bij jou.” Op de uitvaart stond ze aan de kist van haar vader en zei ze dat ze „zijn prinsesje” was. Niemand dacht toen dat de dochter betrokken zou zijn. Een motief was er ook niet.

Op Snapchat werden later 1290 chats gevonden tussen de dochter en L. Daarin bespraken ze mogelijkheden om Haisch te doden. Ook bleek dat de vrouw had gezocht naar gedichten en afbeeldingen over het verlies van een vader, nog voor het slachtoffer overleed.

In een ondergrondse container bij het huis van L. werd kleding met bloed van het slachtoffer gevonden. Enkele dagen voor de moord bestelde hij onder een nepnaam een groot mes. Dat is waarschijnlijk het moordwapen. De dochter beweerde dat zij daar niets van afwist. Ze verklaarde dat L. haar vader neerstak en dat zij toen bevroor.

Medegevangenen van de dochter verklaarden dat zij gek werd van haar strenge vader. De vrouw zou aan hen hebben bekend dat zij L. de moordopdracht gaf. Volgens de verdachte is haar verhaal volledig verdraaid.

De rechtbank in Breda legde eerder twintig jaar celstraf op aan L. Zij kon niet vaststellen wie welk geweld uitoefende. De twee wijzen naar elkaar, maar volgens de rechters werkten ze nauw samen. Daar gaat het OM ook van uit: „Dit plan was van hun samen, van begin tot eind.” De strafzaak van de dochter is uitgesteld, omdat ze van advocaat wisselde. Haar zaak wordt nu door andere rechters beoordeeld. Woensdag is het pleidooi van haar advocaat. De uitspraakdatum is nog niet bekend.