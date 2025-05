Staatssecretaris onderwijs: tijdelijk inhuren moet tijdelijk zijn

Staatssecretaris van Onderwijs Mariëlle Paul is blij met het besluit van Amsterdamse basisscholen om het inhuren van externe leerkrachten af te bouwen. De scholen in en rond de hoofdstad willen zoveel mogelijk leraren in vaste dienst nemen. Paul zegt dat ze aan een wet werkt om landelijk te regelen „dat alle scholen zoveel mogelijk alleen met vaste krachten werken”.