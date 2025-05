Halsema: gemeente ‘zeer geschrokken’ van aanhouding ambtenaar

De gemeente Amsterdam is „zeer geschrokken” van de aanhouding van een ambtenaar die wordt verdacht van corruptie en medeplichtigheid aan het veroorzaken van explosies en andere geweldsincidenten. Dat laat burgemeester Femke Halsema weten. „Met de aanhouding van vanmorgen worden we geconfronteerd met de tentakels van de georganiseerde misdaad en ondermijning in onze samenleving”, aldus Halsema.