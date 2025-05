ICAO: Rusland schuldig aan neerhalen vlucht MH17

Rusland is schuldig aan het neerhalen van vlucht MH17 en heeft daarmee de internationale afspraken over burgerluchtvaart geschonden, oordeelt de Raad van de Internationale Burgerluchtvaart Organisatie (ICAO-Raad). De organisatie heeft dit besluit genomen in een zaak die is aangespannen door Nederland en Australië, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken.