Werkgroep Waarheidsvinding MH17 ‘verheugd’ over uitspraak ICAO

De Werkgroep Waarheidsvinding MH17 is „verheugd” dat de Raad van de Internationale Burgerluchtvaart Organisatie (ICAO-Raad) oordeelt dat Rusland verantwoordelijk is voor het neerhalen van de vlucht en daarmee de internationale afspraken over burgerluchtvaart heeft geschonden. „Het is een krachtig signaal aan Rusland om verantwoordelijkheid te nemen voor haar daden. Dit is exact wat de werkgroep al jaren vraagt van Rusland”, stelt de organisatie, die zich hierin nu gesteund ziet „door een belangrijk VN-orgaan”.