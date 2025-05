Heinen wil nooit meer zoiets als coronaherstelfonds

Toch wordt er in Brussel af en toe geopperd om een soortgelijk fonds in te richten voor de benodigde extra defensie-uitgaven. Ook bij de vormgeving van een nieuwe EU-meerjarenbegroting wordt door sommigen naar de vormgeving van dat coronaherstelfonds gekeken. Nederland is daartegen.

Vorige week concludeerde de Europese Rekenkamer (ERK) dat de Europese Commissie niet kan waarborgen dat de 650 miljard euro uit het coronaherstelfonds op de juiste manier is uitgegeven. De ERK zei eerder dat het fonds niet moet worden gebruikt als blauwdruk voor de nieuwe meerjarenbegroting.

In de vormgeving van het herstelfonds zaten volgens Heinen wel enkele goede elementen, zoals het koppelen van Europese middelen aan economische hervormingen. „Je ziet dat dat wel werkt. Dat zijn elementen waar Nederland traditioneel voorstander van is. Als je Europese middelen gebruikt, hervorm je ook je economie zodat je in de toekomst die middelen niet meer nodig hebt.”

Het coronaherstelfonds is bedoeld voor economisch herstel. De Commissie leende daarvoor miljarden op de financiële markt waarna lidstaten er via projectvoorstellen een beroep op konden doen. Het fonds bestaat uit goedkope leningen en subsidies. Vooral subsidies zijn in trek. De regeling werd in 2021 van kracht en loopt tot augustus 2026.