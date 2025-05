Ambtenaar Amsterdam opgepakt, zocht adressen op voor criminelen

Een ambtenaar van de gemeente Amsterdam is maandag opgepakt op verdenking van corruptie en medeplichtigheid aan het veroorzaken van explosies en andere geweldsincidenten. Dat meldt het OM. De 46-jarige man wordt ervan verdacht dat hij gedurende „een langere periode” op verzoek van „criminele contacten” adressen heeft opgezocht in systemen van de gemeente. Op die adressen waren vervolgens explosies of gebeurden andere geweldsincidenten.