Onschuldige vrouw bedreigd na mishandeling meisje Tiel

Een vrouw wordt bedreigd, „ook op haar werk”, na de mishandeling van een meisje in Tiel half april, terwijl ze niet bij dat incident betrokken is. Dat meldt de politie. De politie heeft alle betrokkenen bij het incident al in beeld en deze vrouw hoort daar niet bij. De politie noemt de bedreiging „onacceptabel”. Ze benadrukt dat het (online) delen van persoonlijke gegevens voor intimiderende doeleinden strafbaar is.