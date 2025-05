Demonstranten doen aangifte tegen Marco Kroon

Tijdens de toespraak van minister Ruben Brekelmans bij de viering van de bevrijding op 5 mei ontvouwden twee van de vijf demonstranten spandoeken. Daarop stond onder meer „Bevrijding voor iedereen: trans rights, free healthcare, free education, animal liberation, free Palestine”. Kroon greep in. Op beelden is te zien hoe Kroon een demonstrant lijkt weg te slepen, volgens Jebbink „meterslang”. De demonstrant liep een schaafwond op.

De politie hield de andere demonstrant en drie medeactievoerders aan. Volgens Jebbink protesteerden de demonstranten „volkomen vreedzaam” en stil, „uit respect voor de ceremonie”. Kroon had de betoging niet op eigen initiatief mogen afbreken. „Het roept de vraag op wie hier nu eigenlijk verantwoordelijk was voor de ordeverstoring.”

Volgens Jebbink had Kroon eventuele actie aan de politie moeten laten, „omdat ingrijpen in een demonstratie pas kan na een besluit van de burgemeester. Een burgerarrest is slechts toegestaan als daarbij geen onnodig geweld wordt gebruikt. Dat was hier niet het geval.”

Kroon heeft de Militaire Willems-Orde gekregen, de hoogste militaire onderscheiding. Hij werd ook veroordeeld voor wildplassen en het geven van een kopstoot aan een agent tijdens carnaval in 2019. Het ANP kon Kroon maandag niet bereiken voor een reactie op de aangifte.