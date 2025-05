Koepel basisscholen wil zoveel mogelijk leraren in dienst

Volgens de PO-Raad heeft een leraar in vaste dienst zicht op „de volledige leerlijn van de school”, dus op alles wat een kind leert van groep 1 tot en met groep 8. „Zo’n leerkracht heeft goed zicht op de ontwikkeling van een kind”, aldus een woordvoerster.

Amsterdamse basisscholen hebben maandag gezamenlijk aangekondigd dat ze zoveel mogelijk leraren in vaste dienst willen nemen. Nu wordt 5 tot 10 procent van de meesters en juffen ingehuurd via een uitzendbureau. Dat is hoger dan het landelijke gemiddelde. De inhuur is nodig door het lerarentekort, om gaten in het rooster te voorkomen, maar het kost veel geld.