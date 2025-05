ZGG benoemt Gregory van den Top als evangelist voor Ecuador

Gregory en Jacobine Van den Top-Rijkse wonen in Eemnes en zijn verbonden aan de gereformeerde gemeente te Hilversum.

Het echtpaar werkt als docent op het Van Lodenstein College in Amersfoort. Gregory geeft biologie en Jacobine Engels. Beiden zijn natuurfotograaf en schrijven daarover regelmatig in magazine Terdege.

Het echtpaar zal na een opleiding bij ZGG een taalstudie Spaans gaan volgen. Daarna zal Van den Top zijn werk als evangelist gaan oppakken.

ZGG verricht sinds 1995 zendingswerk in Ecuador. Zendingswerkers van ZGG zijn actief in de steden Guayaquil, Portoviejo, Machala, Quevedo en Manta, voornamelijk in achterstandswijken.

In april keerde evangelist Christian Dekker met zijn gezin terug uit Ecuador, waar ze sinds 2018 werkzaam waren. Eind vorig jaar repatrieerde evangelist Gertjan van Luik met zijn gezin.

In de plaats waar Dekker werkte, Portoviejo, is in april 2024 een zelfstandige gemeente geïnstitueerd. Ook in Guayaquil is een zelfstandige gemeente. Inmiddels zijn verschillende personen toegelaten tot de predikantsopleiding van het kerkverband in wording.