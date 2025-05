Ds. Roseboom neemt afscheid van hervormd Herwijnen

Ds. Roseboom verkondigde het Woord vanuit Mattheüs 28:16-20 en vanuit Efeze 1:15-23. Het thema van de preek was ”Kerk in uitvoering” en werd uitgewerkt in drie punten: de werkvoorbereiding, de uitvoering van het werk en het zicht op het voltooide werk.

Ds. W.M. Roseboom. beeld Herv. Herwijnen

Ds. Roseboom werd in de dienst toegesproken door burgemeester S. Stoop van de gemeente West Betuwe, door consulent ds. C.H. Buitink (die ook sprak namens de werkgemeenschap van predikanten en kerkelijk werkers West Betuwe), door H. Drost namens de classis Gelderland Zuid & Oost en door de voorzitter van de kerkenraad van de plaatselijke gereformeerde kerk, P. van der Veer. Namens de kerkenraad van de hervormde gemeente in Herwijnen voerde jeugdouderling A. Ruitenburg het woord.

De gemeente zong ds. Roseboom lied 357:1 en 2 uit Weerklank toe: Ga nu heen in vrede.

Ds. Roseboom stond sinds maart 2020 in Herwijnen. Vanaf 2015 diende hij de protestantse gemeente te Oudega. De hervormde wijkgemeente Andreaskerk te Dordrecht was vacant sinds het vertrek van ds. W.J. van Schaik in februari 2022.