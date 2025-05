Ds. Vonk Noordegraaf doet intrede in hervormd Putten

In de bevestigingsdienst ging ds. L. de Wit uit Veenendaal voor. Hij preekte uit 2 Timotheüs 1:1-14, met bijzondere aandacht voor de woorden uit de verzen 7 en 8a: kracht, liefde en bezonnenheid.

De gemeente zong ds. Vonk Noordegraaf Psalm 26:7 toe.

In de middagdienst deed ds. Vonk Noordegraaf intrede vanuit 1 Johannes 4:7-21, met vers 19 als kerntekst. Het thema van de preek was ”Gods liefde drijft tot wederliefde”.

Aansluitend sprak ds. Vonk Noordegraaf een persoonlijk woord en volgden er toespraken van H.A. Lambooij, burgemeester van Putten, en van A.G. Aalten, preses van de algemene kerkenraad. Ten slotte zong de kerkenraad van wijk 3 ds. Vonk Noordegraaf Psalm 121: 1 toe; het vierde vers werd door de gemeente gezongen.

Ds. Vonk Noordegraaf stond sinds 2020 in Uddel, zijn eerste gemeente. De hervormde wijkgemeente 3 te Putten was vacant sinds het vertrek van ds. W.C. Polinder in april 2023.