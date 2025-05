Ds. De Mots doet intrede in hervormd Genemuiden

De dienst werd geleid door ds. M. Messemaker uit Cillaarshoek. De tekst voor de verkondiging was 2 Korinthe 5:14a: „Want de liefde van Christus dringt ons.” Ds. H.H. de Mots uit Noordhorn-Saaksum bevestigde zijn vader als predikant van diens nieuwe gemeente.

In de middagdienst deed ds. E. de Mots intrede. Hij bediende het Woord uit Filippenzen 1:1-11, met als tekst vers 8 en 9: „Want God is mijn Getuige hoe vurig ik naar u allen verlang, met de innige gevoelens van Jezus Christus. En dit bid ik dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en alle fijngevoeligheid.”

Aan het einde van de dienst werd de nieuwe predikant toegesproken door burgemeester E.J. Bilder, door ds. W.L. Dekker (classis), door collega ds. G.H. Molenaar namens onder andere de algemene kerkenraad, en door ouderling H. Groothuis namens de kerkenraad van wijk 1 en de hele gemeente.

Ds. De Mots en zijn vrouw werden Psalm 122: 1 en 3 toegezongen.

Ds. De Mots was eerder predikant in Hagestein (1998), Schoonhoven (2002), Goedereede (2007), Rijssen (2011) en Ridderkerk (2020). De hervormde wijkgemeente 1 te Genemuiden was vacant sinds het emeritaat van ds. W.G. Hulsman in september 2023.