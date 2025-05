Ds. Van Zetten doet intrede in hervormd Lienden

In de ochtenddienst ging consulent en pastoraal medewerker ds. L. Hak voor. Hij preekte uit Mattheüs 28:19-20, met als thema ”Gezonden om te onderwijzen”.

In de middagdienst deed ds. Van Zetten intrede vanuit 2 Korinthe 4:5 en 7: „Want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus als Heere, en onszelf als uw dienstknechten om Jezus' wil. (…) Maar wij hebben deze schat in aarden kruiken, opdat de allesovertreffende kracht van God zou zijn en niet uit ons.” Het thema van de preek was ”Van een slaaf, een kruikje en… een schat!”

Voorafgaand aan de dienst werd ds. Van Zetten toegesproken door wethouder J.P. Neven van de burgerlijke gemeente Buren, door ds. Hak als consulent en namens de werkgemeenschap van predikanten en door ouderling-kerkrentmeester C.J. van der Wekken, voorzitter van de kerkenraad.

Ds. Van Zetten bedankte de sprekers en richtte een persoonlijk woord tot de gemeente.

De predikant diende eerder de hervormde gemeenten in Bruchem en Kerkwijk-Delwijnen-Nederhemert (2015) en Bennekom (2020).