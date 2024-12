Ds. W.M. Roseboom neemt beroep aan naar hervormd Dordrecht

Sinds maart 2020 is ds. Roseboom predikant van de hervormde gemeente te Herwijnen.



Eerder diende hij in 2015 de protestantse gemeente te Oudega.

De hervormde wijkgemeente Andreaskerk te Dordrecht was vanwege het vertrek van ds. W.J. van Schaik, in februari 2022, vacant.

