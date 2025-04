Ds. De Mots neemt afscheid van hervormd Ridderkerk

Ds. De Mots preekte over 1 Korinthe 15:14a en 20a.

In de morgendienst nam de predikant afscheid in het wijkdeel Oostendam. Na de dienst is hij toegesproken door ouderling M. de Groen. De predikant werd Psalm 72:1 en 8 toegezongen.

In de middagdienst nam ds. De Mots afscheid van het wijkdeel Drievliet. Daar is hij na de dienst toegesproken door burgemeester M. Oosterwijk van Ridderkerk, door collega ds. K.M. Teeuw en door scriba R. van Zetten. De gemeente zong ds. De Mots een lied uit de bundel Weerklank (515:1 en 3) toe: „Wie maar de goede God laat zorgen.”

Ds. De Mots diende de hervormde wijkgemeente Drievliet-Oostendam te Ridderkerk sinds juli 2020. Eerder was hij predikant in Hagestein (1998), Schoonhoven (2002), Goedereede (2007) en Rijssen (wijk 3) (2011). De hervormde wijkgemeente 1 te Genemuiden was vacant sinds het emeritaat van ds. W.G. Hulsman in september 2023.