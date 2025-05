Haringvlietbrug in storing, weg in beide richtingen dicht

Door een storing is de Haringvlietbrug op de snelweg A29 al sinds 14.15 uur in beide richtingen dicht. Volgens Rijkswaterstaat gaan de slagbomen niet meer omhoog. Monteurs zijn al urenlang bezig om het euvel te verhelpen, maar dat is rond 18.45 uur nog niet gelukt. Alle voertuigen die vaststonden voor de brug zijn inmiddels weggeleid. Het verkeer wordt omgeleid via Dordrecht. Door de brugstoring is ook het scheepvaartverkeer gestremd.