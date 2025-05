Omwonenden brand Oude Pekela kunnen terug naar huis

Inwoners van Oude Pekela die hun woning moesten verlaten omdat er in de buurt een grote brand woedde, kunnen dinsdagavond weer naar huis. Dat heeft de gemeente Pekela bekendgemaakt. Het kan wel zijn dat zij komende nacht of op een later moment opnieuw hun woning uit moeten „vanwege oprukkende rook”, aldus de Groningse gemeente. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als de wind draait.