Rekenkamer: twijfelachtig of kabinet doelen waterbesparing haalt

Al onder kabinet-Rutte III nam de minister van Infrastructuur en Waterstaat zich voor om drinkwater te besparen. Eind 2022 mondde die wens uit in het doel dat een Nederlander gemiddeld 100 liter drinkwater per dag gebruikt in 2035. Dat lag toen nog rond de 120 liter per dag. Grootverbruikers in bijvoorbeeld de industrie of landbouw zouden hun watergebruik met 20 procent verminderen.

Het drinkwatergebruik van huishoudens is de afgelopen jaren iets afgenomen. Volgens de Rekenkamer is onzeker of die daling doorzet, omdat de besparing te maken kan hebben met hoge energiekosten en natte zomers. Bedrijven zijn juist meer drinkwater gaan gebruiken.

Door het ontbreken van tussendoelen kan de Rekenkamer niet bepalen of het kabinet op schema ligt. Wel merkt de controleur op dat minister Barry Madlener (Infrastructuur en Waterstaat, PVV) niet weet wat de gevolgen van drinkwatertekorten zijn. Hoeveel zakelijke wateraansluitingen zijn geweigerd en hoeveel woningbouwprojecten gevaar lopen door watertekorten, zou niet bekend zijn. De resultaten van het kabinet zijn „zorgelijk”, vindt de Rekenkamer.

Huishoudens gebruiken volgens de Rekenkamer bijna driekwart van het drinkwater in Nederland, bedrijven de rest. Douchen en de wc doorspoelen kosten het meeste water in huis.

In het rapport staat meteen al een reactie van minister Madlener. Hij somt zijn plannen op, zoals gedragscampagnes en zuinige nieuwbouw. „Het onderzoek van de Rekenkamer bevestigt ons dat we de goede dingen in gang hebben gezet.” Wel wil hij meer onderzoek doen naar drinkwatergebruik en naar oplossingen in het buitenland.

Volgende week is de jaarlijkse Verantwoordingsdag, waarop het kabinet zijn verslag over de financiën van het afgelopen jaar presenteert. De Rekenkamer komt die dag ook met meer onderzoeken naar de resultaten van plannen. Het rapport over drinkwater loopt hierop vooruit.