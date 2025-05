Zoektocht naar burgemeester Alphen uitgesteld om ‘spanningen’

De zoektocht naar een nieuwe burgemeester voor Alphen aan den Rijn is uitgesteld. Dat heeft de Zuid-Hollandse commissaris van de Koning Wouter Kolff dinsdag besloten vanwege „de opgelopen politiek-bestuurlijke spanningen in de gemeente en het delen van vertrouwelijke informatie met de media”. Hij gaat na de gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar opnieuw in gesprek met de gemeenteraad om te kijken of de procedure kan worden opgestart.