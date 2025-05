Boete voor hotel dat niet genoeg kamers heeft tijdens NAVO-top

De nieuwe exploitant maakte met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) een afspraak om 200 asielzoekers op te vangen in het hotel. Om dat te realiseren is tijdens de top een verbouwing aan de gang in het hotel, waardoor het bedrijf Worldmeetings, dat de kamers boekte, te horen kreeg dat er nog maar 45 kamers beschikbaar zouden zijn.

Worldmeetings wilde alle kamers of niets, omdat het volgens de partij belangrijk is dat er geen derden het hotel in kunnen. Ook gaf het bedrijf aan dat het veel duurder is om op het laatste moment nog kamers te boeken.

De rechter was het dinsdag eens met Worldmeetings en oordeelde dat het hotel naast het volledige boekingsbedrag ook een schadevergoeding van bijna 150.000 euro moet betalen aan het bedrijf.