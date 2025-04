Honderdduizenden euro’s door oud ijzer voor Zending Gereformeerde Gemeenten

De stichting, die tot 1 oktober bestond, zamelde actief geld in voor de Zending Gereformeerde Gemeenten door het inzamelen, sorteren en verwerken van materialen. Vrijwilligers haalden hiermee honderdduizenden euro’s op door de jaren heen.

Van maandag tot zaterdag konden de vrijwilligers binnenlopen in de loods van Louis en Francien Slabbekoorn, om het echtpaar te helpen met het ophalen, sorteren of slopen van het oud ijzer, witgoed of ander afval. „Er stonden containers in de omliggende dorpen waar mensen oud ijzer zoals skelters, wasmachines of computers konden brengen”, zegt Tatenhove.

Het gesorteerde ijzer werd opgehaald, de overige materialen, zoals aluminium, koper en zink, bracht Slabbekoorn zelf weg. „Sommige materialen kregen een tweede leven”, zegt Tatenhove. „Fietsen of boormachines repareerden we bijvoorbeeld en die verkochten we dan online.”

Meestal haalde Louis Slabbekoorn zelf de spullen op uit de omliggende dorpen. Naast de recycling zamelde het echtpaar ook kleding in voor de Joodse bevolking in Oost-Europa.

„Francien stond haar man bij waar ze kon”, vertelt Tatenhove. „Ze sloopte net zo hard mee. Ze stond haar mannetje.”

Tatenhove was ruim tien jaar betrokken bij de stichting. „De vrijwilligers zien Louis en Francien als de drijvende kracht achter de stichting”, zegt Tatenhove. „Maar zij benadrukken dat juist de vrijwilligers dat zijn. Dit laat de sterke band tussen ons zien.”