Zaterdag blijft een feestje voor De Leeuw: „Ik kan dankzij Wilma alsnog mijn krant lezen”

Omdat de krantenbezorger van familie De Leeuw in december stopte met het werk, komen het RD en een aantal kerkbladen nu met de post. Dat betekent in de praktijk dat de zaterdagkrant pas dinsdagmiddag op de mat valt. Dat was tot groot verdriet van Bert de Leeuw. Op zaterdagochtend leest hij de krant graag van a tot z. „Zaterdagochtend was het feestje van mijn week en dat viel weg toen de krant niet meer op tijd kwam.”

„Door de Whatsappberichten van Wilma rijd ik nooit voor niets” Bert de Leeuw, RD-lezer

Wilma Vermeulen kwam toen met een oplossing. Halverwege januari bood ze aan om de kranten, kerkbladen en de Terdege en Gezinsgids bij haar te laten brengen, zodat de abonnees de krant en de kerkbladen konden ophalen.

Zodra Vermeulen de kranten en soms ook de andere bladen van de vervoerder ontvangen heeft, stuurt ze een WhatsAppbericht naar alle abonnees. Die weten dan dat ze hun krant, kerkblad of tijdschrift kunnen ophalen bij haar thuis. „Ik vind dat prettig”, zegt De Leeuw. Hij woont een paar straten bij Vermeulen vandaan en haalt zijn krant altijd met de fiets. „Doordat Wilma appt, rijd ik nooit voor niets.”

Vermeulen is altijd bereid om een stapje harder te lopen als dat voor de abonnees handig is, zegt De Leeuw. „Een tijdje terug was de straat opengebroken. Wilma had toen de bak voor de kranten op een stapel tegels gezet en daarvan een foto naar ons als abonnees gestuurd. Zo konden we de krant alsnog ophalen. Ze denkt altijd met ons mee en doet dat ook nog eens op een hele leuke manier. Haar WhatsAppberichten zijn altijd uniek.”