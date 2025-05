Bloomberg: VS willen forse tariefverlaging in gesprekken met China

De Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent ontmoet zaterdag in het Zwitserse Genève de Chinese vicepremier He Lifeng. Het zijn de eerste gesprekken tussen de VS en China sinds Trump zijn tarieven onthulde. De forse verlaging van de heffingen zou de handelsspanningen tussen de twee grootmachten kunnen verminderen.

Afhankelijk van het verloop van de gesprekken, die twee dagen duren, zouden de tariefverlagingen al volgende week van kracht kunnen worden, aldus de bronnen. De Amerikaanse tarieven op Chinese goederen bedragen momenteel 145 procent. Wel gelden er tijdelijke uitzonderingen voor chips, smartphones, computers en andere elektronica. China heeft als vergelding tarieven van 125 procent voor goederen uit de VS opgelegd, maar heeft naar verluidt een lijst opgesteld van Amerikaanse producten die zijn vrijgesteld van die tarieven.

Ook hoog op de Amerikaanse wensenlijst staat de opheffing van China’s exportbeperkingen op zeldzame aardmetalen. Die worden bijvoorbeeld gebruikt voor de productie van defensiematerieel, computers, telefoons en elektrische auto’s. Veel industrieën dreigen door die exportbeperkingen te maken te krijgen met tekorten, aldus de bronnen.