Duizenden banen weg bij elektronicaconcern Panasonic

De maatregel treft in Japan 5000 medewerkers, daarbuiten worden ook 5000 werknemers door de ingreep geraakt. Het is niet direct duidelijk hoeveel medewerkers Panasonic in Nederland heeft.

Panasonic wil dat de productiviteit bij medewerkers omhooggaat. Het concern is daarom van plan de efficiëntie binnen het bedrijf te onderzoeken, met name bij de verkoop- en indirecte afdelingen. Panasonic wil opnieuw beoordelen hoeveel organisaties en personeel er daadwerkelijk nodig zijn, voegde het bedrijf eraan toe.

Het Japanse bedrijf is ook van plan om verlieslatende activiteiten, waarbij geen zicht is op verbetering, te staken. Zo heeft Panasonic onder meer bij de productie van keukenapparaten en tv’s weinig zicht op groei. Ook wil Panasonic vestigingen samenvoegen en sluiten.

Panasonic maakt ook batterijen voor Tesla en andere producenten van elektrische auto’s. Het bedrijf wil juist wel flink inzetten op investeringen in die accutak. Wel stipt het bedrijf aan dat het moeilijker wordt om winst te maken op dat gebied, omdat de vraag naar elektrische voertuigen niet hard groeit.