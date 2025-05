Rummenie legt versoepelde aanpak wolf snel aan de Kamer voor 

Het voorstel van de Europese Commissie om de status van de wolf in de EU te verlagen van ”strikt beschermd” naar ”beschermd” werd met ruime meerderheid aangenomen. Het parlement was het laatste Europese instituut dat nog groen licht moest geven. Officieel moeten de lidstaten nog een keer over de kwestie stemmen, maar dat is een formaliteit.

EU-lidstaten krijgen nu meer flexibiliteit bij het beheer van hun wolvenpopulaties. In uitzonderlijke gevallen mogen de wilde dieren worden afgeschoten.

SGP-Europarlementariër Bert-Jan Ruissen gaf in 2022 via een amendement de aanzet tot de procedure om de beschermingsstatus van de wolf aan te passen. „Voor de wolf in Nederland is simpelweg te weinig ruimte. Ter voorkoming van verdere escalatie op het platteland moet zo snel mogelijk verstandig beheer plaatsvinden”, vindt Ruissen.

Het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur benadrukt dat wolven niet zomaar afgeschoten kunnen worden, maar dat er meer mogelijkheden komen om probleemwolven aan te pakken. Staatssecretaris Rummenie wil dit „liever gisteren dan vandaag tackelen”, laat het ministerie weten.

Verjagen

De bewindsman wil het concept van het plan binnenkort naar de Tweede Kamer sturen. Daarin wil hij onder andere regelen dat het verjagen van een probleemwolf niet meer vergunningplichtig is. Ook wil de staatssecretaris mogelijk maken dat de provincies, die de vergunningen op het gebied van natuur verlenen, allemaal één lijn trekken in de toestemmingsverlening.

In verschillende regio’s is positief gereageerd op de uitkomst van de stemming in het Europees Parlement waardoor de wolf minder strikt wordt beschermd. ​„Goed nieuws!” aldus BBB Noord-Holland op X. De provincie Utrecht noemt het een belangrijke eerste stap, maar ziet het niet als oplossing voor de wolf die afgelopen zomer voor problemen zorgde op de Utrechtse Heuvelrug. Drenthe en Gelderland zijn blij met het besluit. Deze twee provincies pleitten eerder herhaaldelijk voor verlaging van de beschermde status van de wolf.

Afzwakken

Milieuclubs vrezen dat de verlaagde beschermingsstatus van de wolf slechts het beginpunt is van het afzwakken van natuurwetten in de EU. Volgens WWF EU, BirdLife Europe, ClientEarth en het Europees Milieuagentschap brengt het afzwakken van de bescherming van wolven „een van Europa's grootste successen op het gebied van natuurbehoud in gevaar.”

In de 19e eeuw verdween de wolf uit West-Europa. De wolf kreeg een beschermde status op de Conventie van Bern in 1979.