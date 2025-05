EU stemt in spoedprocedure over aanpak wolf

Het EP ging dinsdag akkoord met een spoedprocedure, die de stemming komende donderdag mogelijk maakt. Gelet op de steun van de „overgrote meerderheid” verwacht Europarlementariër Bert-Jan Ruissen (SGP) dat het EP donderdag zijn fiat aan het wetgevingsvoorstel zal geven.

Hij spreekt van een „cruciale” stemming. „Hiermee wordt op Europees niveau het laatste obstakel weggenomen voor een actief beheer van de wolf. Zeker in de Nederlandse context is dat hard nodig”, vindt Ruissen.

Schade

Wolven veroorzaken in Nederland steeds meer problemen, blijkt uit cijfers van BIJ12. Deze organisatie keert namens de provincie vergoedingen voor wildschade uit. In 2023 werden 1361 door wolven gedode schapen bij BIJ12 gemeld, plus ruim vijftig andere dieren, zoals paarden, geiten en schapen. Vorig jaar ging het om 2453 dieren in totaal, waarvan 2340 schapen.

Dit jaar registreerde BIJ12 tot eind april april al 1749 gedode schapen. DNA-analyse moet van een deel van die meldingen nog uitwijzen of een wolf de veroorzaker was. Over de periode tot en met 6 februari heeft BIJ12 al wel definitieve cijfers vrijgegeven: wolven doodden in die ruim vijf weken 584 schapen en zeven andere dieren.

Vooral uit Drenthe, Friesland en Gelderland komen veel meldingen. De wolf is in 2025 tien jaar terug in Nederland. Volgens BIJ12 leven er op dit moment tussen de 104 en 124 wolven in Nederland.

„Zeker in de Nederlandse context is actief beheer van de wolf hard nodig” Bert-Jan Ruissen, Europarlementariër (SGP)

Bejagen

SGP-Europarlementariër Bert-Jan Ruissen diende in 2022 een amendement in, waarmee de Europese Commissie werd verzocht met een voorstel te komen om wolven makkelijker te kunnen bejagen. Het gaat om een aanpassing van de zogeheten Habitatrichtlijn, waarin de bescherming van dieren en planten in Europa is geregeld.

In december 2024 kreeg de wolf al een lagere beschermingsstatus in de Conventie van Bern, een internationaal verdrag waaraan de Europese Unie gebonden is. Die ging van strikt beschermd naar beschermd. Dat wordt nu in de Europese wetgeving verankerd.

Volgens Ruissen is het daarna voor Nederland zaak om ook de nationale wetgeving aan te passen. „Ik mag toch aannemen dat het kabinet de voorstellen daarvoor al klaar heeft liggen. De urgentie is er. Mijn advies zou zijn om ook in Nederland voor een spoedprocedure te gaan.”

De verlaagde status betekent volgens Ruissen dat wolven die problemen veroorzaken eerder afgeschoten mogen worden. „Onder de oude wetgeving moest je daarvoor eerst uitgebreid aantonen dat alle andere mogelijkheden waren uitgeprobeerd, maar niet hadden geholpen. Denk aan het plaatsen van wolvenrasters en het verjagen van de dieren.”

Tegenstanders vrezen dat straks gejaagd zal worden op alle wolven, niet alleen op probleemwolven. Europarlementariër Bas Eickhout (GL-PvdA) sprak tegen het ANP over een „politieke beslissing” die niet is gestoeld op de wetenschap. „Die zegt nog steeds dat veel wolvenpopulaties in Europa niet in goede staat zijn.”