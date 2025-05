Bondskanselier Merz wil af van ‘anti-wegkijkwet’ in EU

Merz pleitte in de persconferentie voor het verder afbouwen van de regeldruk voor bedrijven. De door hem gehekelde richtlijn voor ketenzorgplicht, die in 2028 van kracht moet worden in de EU, verplicht grotere bedrijven misstanden zoals kinderarbeid of dwangarbeid tegen te gaan in hun toeleveringsketen. Eerder dit jaar zwakte de EU de richtlijn al af na klachten vanuit het bedrijfsleven. Zo wordt de zorgplicht slechts beperkt tot directe leveranciers.