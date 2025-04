Gereformeerde gemeente Kampen keert vier keer per jaar terug naar Bovenkerk

Dat maakte de kerkenraad vrijdag op haar website bekend. Op 18 mei, 13 juli, 28 september en 26 oktober –data buiten het stookseizoen– en tijdens de belijdenisdienst op 9 juni maakt de gemeente gebruik van de Bovenkerk, zoals ze dat tijdens de verbouwing van de Poortkerk ook deed.

Het besluit is genomen uit missionair oogpunt, schrijft de kerkenraad. „Daarvoor is de Bovenkerk meer geschikt dan de Poortkerk, vanwege de centrale ligging.”

Daarnaast ziet de kerkenraad het als haar taak om eraan bij te dragen dat het Woord blijft klinken vanuit de Bovenkerk, die dateert uit de twaalfde eeuw. „Een kerkgebouw waar nooit meer het Woord opengaat, vervalt tot een zielloos gebouw met hoogstens nog wat culturele activiteiten. De lofzang moet ook daar blijven klinken „uit Sions zalen”. Deze zaken wegen ons.”

De diensten in de Bovenkerk zullen soms ook gecombineerd worden met de bediening van het Heilig Avondmaal, vooral uit praktisch oogpunt. De langere tafels zorgen ervoor dat er meer ruimte in de dienst komt voor de Woordverkondiging, schrijft de kerkenraad.

De gg kerkte in de Bovenkerk van oktober 2023 tot de voltooiing van de verbouwing van de Poortkerk in december 2024. Tijdens het afscheidsmoment in de Bovenkerk werd het idee om de kerk „te bewaren als preekplaats” al geopperd. Ook op de ledenvergadering en vanuit de beheerdersstichting van de Bovenkerk kwam het verzoek dat leidde tot dit besluit, aldus de kerkenraad. Na een jaar vindt evaluatie plaats.