Interactieve kaart met religieus erfgoed Amsterdam ontwikkeld – en ander plaatselijk kerknieuws

Religieus erfgoed Amsterdam

Ter gelegenheid van de 750e verjaardag van Amsterdam is een interactieve kaart ontwikkeld die het religieus erfgoed van de hoofdstad laat zien. ”De andere kaart van Amsterdam” is zowel via app als internet te raadplegen.

De digitale kaart is een resultaat van het onderzoeksproject Religieus Erfgoed Amsterdam, een initiatief van Museum Ons’ Lieve Heer op Solder en de faculteit religie en theologie van de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij werkten daarvoor samen met musea, erfgoedinstellingen, onderwijsinstellingen en lokale geloofsgemeenschappen.

Verschillende religies hebben door de eeuwen heen hun stempel gedrukt op Amsterdam, aldus de initiatiefnemers. ”De andere kaart van Amsterdam” vertelt, door middel van foto’s, films, vlogs, korte artikelen, podcasts en wandelingen, het verhaal van de religieuze gemeenschappen in de stad in verleden en heden.

„Veel Amsterdams religieus erfgoed staat gewoon op straat. En als je door de stad loopt, kun je het overal zien”, zegt Hermine Pool, senior conservator religieus erfgoed bij Ons’ Lieve Heer op Solder. „De website en app helpen de verhalen achter de gebouwen en objecten te ontdekken.”

Wekelijks worden nieuwe verhalen toegevoegd. Op 27 oktober, de eigenlijke verjaardag van Amsterdam, moet de kaart compleet zijn.

Rk-kerk Brachterbeek

Heilig Hart van Jezuskerk in Brachterbeek. beeld Wikimedia, Havang

De rooms-katholieke Heilig Hart van Jezuskerk in Brachterbeek, bij Maasbracht, is aan de eredienst onttrokken. Bisschop Ron van den Hout heeft dat per decreet besloten. De voormalige Heilig Hartparochie in Brachterbeek maakt sinds januari 2024 deel uit van een fusieparochie, waartoe ook de voormalige parochies van Maasbracht, Linne, Stevensweert en Ohé en Laak behoren. Er wordt gezocht naar een passende herbestemming van de kerk in de vorm van woningbouw.

Het bakstenen kerkgebouw, dat in 1933 in gebruik werd genomen, heeft modern-gotische kenmerken zoals spitsboogvensters en steunberen. In december 1944 werd de kerk getroffen door enkele granaten, maar de schade bleef beperkt.

Rk-kerk Borgharen

De rooms-katholieke Corneliuskerk in Borgharen is tot nader order met onmiddellijke ingang gesloten na een veiligheidsonderzoek van Monumentenwacht.

De kerktoren was al afgezet met afrasteringshekken, omdat geregeld slecht voegwerk en verweerde, loszittende stenen naar beneden vielen. De uitkomsten van het veiligheidsonderzoek geven „reden tot zorg”, aldus het kerkbestuur. „Niet alleen dreigen nog meer stukken steen uit de buitenkant van de toren te vallen, aan de binnenzijde van de kerk blijken op twee plaatsen dragende houten delen ernstig door houtrot te zijn aangetast. Zodra de ernstigste problemen zijn opgelost, kan de kerk weer open.”

Het kerkgebouw zal echter met de jaarwisseling definitief worden gesloten, omdat de inkomsten en het aantal kerkgangers afnemen.