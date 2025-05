De codebrekers van Bletchley Park als ingrediënten voor een meeslepende jeugdroman

Nu Lizzies moeder plotseling is verdwenen –omgekomen, volgens de officiële verklaring– en haar broer Jakob een geheimzinnige baan heeft, laat haar oma in Amerika haar ophalen zodat zij voor Lizzie kan zorgen. Maar oma is een dominante vrouw met vreselijke regels. Daarom ontsnapt Lizzie op het laatste moment van de boot naar Amerika.

Haar zoektocht naar haar broer brengt Lizzie op Bletchley Park, een landgoed in Zuid-Engeland. Daar is een groep van de briljantste Engelse geleerden –Jakob incluis– dag en nacht in touw om de versleutelde communicatie van de Duitsers te ontcijferen. Lizzie krijgt er een baan als koerierster aangeboden, die ze vooral aangrijpt om haar moeder te kunnen opsporen. Dat is niet eenvoudig, want op Bletchley Park geldt loslippigheid als hoogverraad. Toch ontdekken Lizzie en haar broer gaandeweg meer over het uiterst geheime werk van hun moeder.

In ”Het raadsel van Bletchley Park” maken lezers kennis met een van de meest geheime én belangrijke geallieerde operaties tijdens de Tweede Wereldoorlog: het kraken van de Enigmacode. Ruta Sepetys en Steve Sheinkin schetsen een levendig beeld van de oorlogsdreiging en de urgentie van het decoderingswerk. Het boek leest als een trein, al struikel je hierbij over een paar bastaardvloeken. De goed uitgewerkte personages geven het verhaal kleur en de duidelijke uitleg van de Enigmamachine en geheime communicatiemethoden voegen extra diepgang toe, zonder het verhaal ingewikkeld te maken.

Het raadsel van Bletchley Park, Ruta Sepetys en Steve Sheinkin; uitg. Luiting-Sijthoff; 368 blz.; € 19,99