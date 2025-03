Hoe Adolf Eichmann een Joodse vrouw redde 

Catharina’s ouders en haar tweede man kwamen om, andere familieleden doken onder, zaten in het verzet of haalden de bevrijding in een concentratiekamp. Frank Krake heeft het na drie jaar onderzoek beschreven in zijn nieuwste boek. Het kreeg ”Catharina” als titel, maar neemt de lezer mee in de lotgevallen van alle leden van het Rotterdamse kleermakersgezin.

Catharina had de nazi’s in Westerbork geïmponeerd door voor hen te dansen. Dat leidde ertoe dat SS-functionaris Adolf Eichmann haar niet naar Auschwitz, maar naar Theresienstadt stuurde. Daar waren de omstandigheden ook beroerd, maar een vernietigingskamp was het niet.

In het boek komen tal van opmerkelijke gebeurtenissen voorbij, boeiend en met vaart beschreven. Catharina’s vader en haar broer hadden het lef om zich bij Kamp Westerbork te melden om haar –met vervalste papieren– vrij te krijgen. Toen de vader later toch werd opgepakt, wist hij uit Westerbork weg te glippen door zich bij een rouwstoet aan te sluiten.

Het boek verhaalt over verzet en verraad, over wrede mishandelingen en gewaagde ontsnappingen

Het boek verhaalt over verzet en verraad, over wrede mishandelingen en gewaagde ontsnappingen, over mensen die hun leven op het spel zetten om anderen veiligheid te bieden en anderen die als handlanger van de bezetter hun volksgenoten leed aandeden. Catharina’s zus dook onder in Schoonhoven en Harmelen en ging op voedseltocht naar Elspeet. Hun broer hield zich schuil in Cabauw en maakte zich verdienstelijk in het verzet in de Lopikerwaard.

Geboortegrond

Krake heeft het stukje bij beetje uitgespit. Hij reisde naar Theresienstadt, naar Auschwitz, naar Israël. Samen met Catharina’s zoon ging hij naar diens geboortegrond: voormalig Kamp Westerbork. „We vielen daar beiden stil, doodstil.”

Catharina, die na de oorlog hertrouwde, zag in 1961 op televisie beelden van een rechtszitting in Jeruzalem, „tegen een van de grootste oorlogsmisdadigers ooit. De Mossad, de Israëlische geheime dienst, had hem in Argentinië opgespoord en op spectaculaire wijze naar Israël gebracht.”

De camera zoomde in. Catharina herkende de man. „De officier met het muizengezicht, de nazi die haar en Clarence –haar zoon– tot twee keer toe van een gang naar de gaskamers had gered.” Zijn naam was Adolf Eichmann.

Catharina. Het waargebeurde oorlogsverhaal van een Joodse kleermakersfamilie en hun strijd om te overleven in de storm van de Holocaust, Frank Krake; uitg. Achtbaan; 367 blz.; € 24,99