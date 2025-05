Jeugdroman over Haarlemse verzetsheld Corrie ten Boom

Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak, hielp ze mee in het verzet tegen de Duitsers en verstopte ze Joden in een geheime schuilplaats. Helaas werd het gezin verraden en kwam het via Scheveningen terecht in Vught en uiteindelijk in Ravensbrück, een concentratiekamp in Duitsland. Betsie stierf in het kamp, maar Corrie werd per vergissing vrijgelaten. Ze zag het als roeping om over de hele wereld te getuigen van de goedheid van God, tot ze in de leeftijd van 91 jaar overleed.

Op een boeiende manier is het levensverhaal van Corrie opgeschreven als jeugdroman. Zowel de kindertijd in Haarlem als de verschrikkingen in de oorlog en de jaren erna geven een inkijkje in het geloofsleven van Corrie. Diepe eerbied voor God, vertrouwen op Zijn leiding in het dagelijks leven, zelfs in het kamp, tekenen haar leven. Het boek eindigt met een aantal vragen per hoofdstuk om over na te denken en met een kort gebed.

Het leven van Corrie ten Boom getuigt van de kracht van vergeving; er is redding voor iedereen die gelooft in God. Zelfs na haar dood bemoedigt ze anderen door alle boeken die ze schreef en die over haar zijn geschreven. Deze jeugdroman is er een mooi voorbeeld van.

.

Het meisje uit de Barteljorisstraat, Jean Watson; uitg. Gideon; 166 blz.; € 18,50