„Ik verzet me tegen het beeld dat antisemitisme alleen maar groeit”

Van de Kamp, zoon van ouders die de Holocaust overleefden, benadrukt hoe voor veel Joden de bevrijding van 1945 niet gepaard ging met vreugde. „Geliefden kwamen niet terug. Hele gemeenschappen waren verdwenen.” Die leegte werkt nog steeds door, zegt hij. „Elke lege bank in een synagoge is een aanklacht.”

In de podcast spreekt Van de Kamp over leiders die na de oorlog direct begonnen met de wederopbouw van Joodse gemeenschappen. „Dat komt voort uit de authentieke veerkracht vanuit het Jodendom. Vanuit het geloof en het vertrouwen in de Eeuwige, Die met Zijn schepping voortgaat.”

Als het gaat om vrijheid heeft Van de Kamp vertrouwen in de rechtsstaat. Hij verwijst naar de rellen in Amsterdam rondom de voetbalwedstrijd Ajax en Maccabi Tel Aviv. „Er is geen dreiging van een miljoen moslims. Er is een kleine groep die ontspoort. Ik wil mij verzetten tegen het beeld dat het antisemitisme alleen maar groeit. Dat is een hele zware beschuldiging aan de samenleving om ons heen.”

Van de Kamp zegt over vrijheid: „Vrijheid voor mij als religieuze Jood, is leven volgens de regels van de Thora. Dat wordt door anderen gezien als een last of als een beperking. Nee, dat is vrijheid. Wij weten als religieuze mensen van God, kinderen van God, wat we wel moeten doen en wat we niet moeten doen, wat we wel mogen doen en wat we niet mogen doen. Dat geeft vrijheid, want dan weet je precies dat je eigenlijk behouden bent om het goede in deze wereld te doen.”

Op 5 mei viert hij de vrijheid in de synagoge. „Zoals mijn ouders dat deden: met stilte, gebed en besef van wat echt telt.”