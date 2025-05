Nederlandse vrijwilligers zien verwoesting door branden Israël: „Heel confronterend” 

De omvang van de verwoesting die de branden deze week berokkenden is vergelijkbaar met de Karmelbrand in 2010. In tegenstelling tot de Karmelbranden, waarbij 44 doden te betreuren waren, leidden de recente branden echter niet tot ernstig lichamelijk letsel. De bepalende factor lijkt tijdige evacuatie en snelle sluiting van verkeersaders te zijn.

Hoewel effectief, hadden die acties grote impact op de lokale bevolking. „Urenlang hoorde ik niets van mijn oudere moeder”, stelt Caren Bakker uit Qela Alon. „Een ritje dat haar een kwartiertje had moeten kosten, duurde uiteindelijk bijna drie uur.”

Duizenden reizigers op de wegen rondom Jeruzalem waren gestrand. beeld AFP, Ahmad Gharabli

Vrolijk

In haar pogingen om meer te weten te komen over het welzijn van haar moeder, stuitte Bakker op de informatie dat vele duizenden reizigers op de wegen rondom Jeruzalem gestrand waren. Sommigen moesten zelfs hun auto’s achterlaten en te voet de snelweg ontvluchten. „Geen eenvoudig nieuws om te horen, zeker als het ouderen, kinderen of mindervaliden betreft”, stelt Bakker. „De opluchting was dan ook groot toen mijn moeder –vermoeid en dorstig, maar gezond– eindelijk thuis aankwam.”

Op weg naar onze werkplek zagen we vanuit de bus de verwoesting Rita Quartel, leidster groep Christenen voor Israël

Het pad van de vlammen leverde een reeks evacuaties op. Ook Yad Hashmona, dat bekendstaat als het messiaans-joodse dorp van Israël, werd geëvacueerd. Miriam Winograd Yosian uit Yad Hashmona kreeg per telefoon instructies van de lokale overheden om zo spoedig mogelijk te evacueren. „We pakten snel het een en ander in en vertrokken”, deelt Miriam. „Veel tijd om daarover na te denken heb je niet; wat spullen om elders te kunnen overnachten en wat belangrijke papieren.”

Kort na de oproep begon de Israëlische politie de huizen in Yad Hashmona op achterblijvers te controleren. Iedere lege woning werd met een lintje gemarkeerd. „De brandweer kreeg het vuur gelukkig redelijk snel onder controle”, deelt Miriam, „de daaropvolgende dag konden we alweer naar huis. ’s Ochtends waren we nog evacuees, ’s middags vierden we vrolijk de onafhankelijkheidsdag.”

Christenen voor Israël

Een Nederlandse reisgroep van Christenen voor Israël is momenteel in Israël om vrijwilligerswerk te doen. „Hoewel we geen directe hinder van de branden hebben gehad, hebben we de impact en omvang wel degelijk meegekregen”, meldt Rita Quartel, die de groep leidt. „Op woensdag werkten we in een boomgaard niet ver van Latrun, waar een van de eerste grote branden ontstond. We zagen enorme rookontwikkeling en moesten ook flink omrijden. Ook zagen we blusvliegtuigen overvliegen.”

Nieuws in beeld Een helikopter laat water vallen bij het blussen van een brand in een olijfboomgaard. beeld AFP, John Wessels Israëlische brandweerlieden blussen een brand bij het Latrunklooster, in centraal Israël, tussen Jeruzalem en Tel Aviv. beeld EPA, Abir Sultan

Eerder deze week woonde de groep een herdenkingsceremonie op een militaire gedenkplaats in de regio bij, een plek die later grotendeels in vlammen op zou gaan. „Zittend in de bus op weg naar onze werkplek, zagen we de verwoesting daar. Heel confronterend”, deelt Quartel.

Drie verdachten, inwoners van Oost-Jeruzalem, zijn gearresteerd op verdenking van brandstichting. Onderzoek loopt tegen enkele tientallen anderen die publiekelijk tot brandstichting opriepen. Daarnaast wijzen brandweerdiensten op indicaties dat onzorgvuldige omgang met vuur door bezoekers van natuurgebieden in combinatie met de extreme weersomstandigheden tot vele brandhaarden heeft geleid. Na zo'n twee etmalen zijn de branden onder controle, de wegen weer open en de evacuees weer thuis.