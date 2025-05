Leerlingen Van Lodenstein College winnen prijs met profielwerkstuk

„We hadden al snel bedacht dat we voor ons pws iets in de politieke hoek wilden doen”, herinnert Elza zich. De meiden verkenden met hun docent Ewart Bosma de mogelijkheden. „Toen kwamen we uit bij kiezersbewegingen. Er wordt altijd gezegd dat de SGP zo stabiel is. Wij hebben de vraag gesteld of dat klopt.”

Ze begonnen hun onderzoek door de stroomdiagrammen van de NOS te bekijken die gemaakt waren voor de verkiezingen van 2023. „Dan zie je dat er bij de ChristenUnie veel in- en uitstroom is, maar dat ook bij de SGP veel verschuivingen zijn, tot wel 30 procent van de kiezers”, vertelt Bartine.

Trend

Hun onderzoek heeft de vwo-leerlingen geen stellige conclusies over de oorzaak van deze ontwikkelingen opgeleverd. „Het gaat om zo veel mensen, rond de 220.000, dacht ik. Wij als middelbare scholieren hebben niet de mogelijkheden om naar zo’n grote groep gedegen onderzoek te doen”, legt Bartine uit.

„Het zou mooi zijn als ons werkstuk een wake-upcall werd voor christelijke kiezers” Elza Baan, vwo-leerlinge op Van Lodenstein College

Er viel het drietal wel een trend op. Elza: „Je ziet dat door secularisering politiek en religie gescheiden raken.” Bartine voegt eraan toe dat „mensen asielbeleid en migratie zo belangrijk vinden dat ze die onderwerpen boven religie zetten in hun stemgedrag”.

Stevige onderbouwing

Met het onderzoek dat het drietal deed, sleepten ze de prijs in de wacht die de Nederlandse Vereniging van Leraren Maatschappijleer (NVLM) geeft voor het beste werkstuk bij het vak maatschappijwetenschappen. Voor de uitreiking van de prijs, op 11 april, reisden ze af naar de Grote Kerk in Den Haag.

„Een hele happening” en „een hele eer”, zeggen Stefanie en Elza tegelijk, als het gaat over de uitnodiging voor de prijsuitreiking. Het leverde de drie elk een e-reader, een groot boeket bloemen en een certificaat op. Bartine laat het certificaat zien, keurig opgeborgen in een mapje dat openvalt bij haar zwemdiploma. „Dat heeft m’n moeder gedaan, om te zorgen dat het papier netjes blijft”, lacht ze. Het certificaat is dan ook wel de moeite van het bewaren waard. Zo staat erop: „Uitzonderlijk goedgeschreven profielwerkstuk met een zeer stevige onderbouwing.”

Of het werkstuk nog gebruikt gaat worden? „Het zal wel ergens in de kast komen te liggen”, vreest Stefanie. Elza: „Maar het zou mooi zijn als het een wake-upcall werd voor christelijke kiezers.”

Dit is het eerste artikel in een serie over profielwerkstukken.