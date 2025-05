Moslims willen bijeenkomsten Christenen voor Israël laten verbieden, evenementen in Enschede en Sliedrecht geschrapt

Een moslim vroeg op 22 april aan de burgemeester van Enschede de afgelopen donderdagavond geplande bijeenkomst van CvI van de lokale Baptistengemeente Enschede te verbieden. Volgens deze man steunt CvI „illegale Israëlische nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever” en draagt CvI „openlijk bij aan de normalisering van geweld en kolonisatie”.

De burgemeester liet de moslim weten de bijeenkomst van CvI niet te verbieden. „Een lezing mag niet worden verboden vanwege de inhoud daarvan”, schreef de burgemeester aan hem. Het recht op vereniging, op vergadering en op betogingen en godsdienstige bijeenkomsten staat een verbod niet toe, aldus de burgervader.

Geen verbod

De stichting Palestijnse Gemeenschap en de stichting Muslim Rights Watch Nederland (MRWN), die achter de bezwaar makende moslim staan, wilden deze week aanvankelijk via een kortgeding bij de bestuursrechter in Zwolle alsnog een verbod van de CvI-bijeenkomst in Enschede afdwingen. Dat kortgeding is echter van de baan, zegt advocate Samira Sabir namens de bezwaarmakers desgevraagd.

Hoewel er geen verbod ligt, is de CvI-bijeenkomst in Enschede toch geannuleerd. De gemeente was donderdag niet bereikbaar voor commentaar.

CvI-werkgroepen hebben geen trek in „gedoe”, zegt CvI-zegsvrouw Sara van Oordt. „Het is bizar dat een moslimkoepel ons wil cancelen. Het bezwaar maken bij gemeenten tegen onze activiteiten is een vorm van intimidatie en heeft impact op onze lokale groepen. Op onze bijeenkomsten gebeuren geen gekke dingen. De Bijbel gaat open, we bespreken de actualiteit in Israël, we bidden en we zingen. Het gaat om religieuze bijeenkomsten.”

In Roosendaal drongen –islamitische– bezwaarmakers afgelopen dagen eveneens aan op een verbod van een afgelopen donderdagavond geplande CvI-bijeenkomst. Ook daar weigerde de burgemeester dat.

Kortgeding

In de Roosendaalse zaak kwam het wel tot een kortgeding. De rechtbank Zeeland-West-Brabant verklaarde woensdag het verzoek van een moslim, van de stichting Palestijnse Gemeenschap en van MRWN niet-ontvankelijk. Daar ligt een procedurele reden aan ten grondslag. De man die in eerste instantie in zijn eentje de burgemeester om een verbod vroeg van de CvI-bijeenkomst in Roosendaal woont zelf niet in die plaats en is daarom in juridische zin geen belanghebbende.

Zo’n veertig mensen bezochten donderdagavond de CvI-avond in Roosendaal, georganiseerd door de Evangelische Gemeenschap Roosendaal. Spreker ds. Kees van Velzen vrijdagmorgen: „Het was een gezegende avond. Bij de kerk liep één vriendelijke dame met een Palestijnse sjaal, die niet schreeuwde of zo.” Hij is lovend over de inzet van de politie. „Ik zag zo’n acht tot tien agenten rond de kerk en merkte niets van narigheid. De kerk in Roosendaal heeft een goede relatie met de buurt, waar veel moslims wonen.”

Een voor 10 mei gepland Israëlconcert in de Grote Kerk in Sliedrecht is wel geannuleerd. „Vanwege recente ordeverstoringen op andere avonden van CvI vonden we het niet verantwoord het Israëlconcert door te laten gaan”, zegt Bart Willemsen, secretaris van het college van kerkrentmeesters van de hervormde gemeente, vrijdagochtend. Er is die avond wel een vervangend concert, ten bate van een ontwikkelingswerkorganisatie.

Volgens Sara van Oordt houden afgelastingen verband met toenemende druk vanuit islamitische dan wel pro-Palestijnse hoek. Na recente kritische berichtgeving over CvI door BOOS, onderzoeksplatform Investico en het Nederlands Dagblad (ND) ervaart CvI veel meer tegenwind, zegt Van Oordt. „Terwijl het bewijs voor de aantijgingen in de berichtgeving zeer mager is. De beschuldigingen kloppen niet.”

Geweld

Advocate Samira Sabir, die de bezwaar makende moslim, de stichting Palestijnse Gemeenschap en de islamitische stichting MRWN vertegenwoordigt, stelt dat CvI „feitelijk het gebruik van geweld tegen Palestijnen goedkeurt en misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven ontkent en/of rechtvaardigt”.

Sabir leunt onder meer op de recente kritische publicaties over CvI door BOOS, Investico en het ND. Ook wijst ze op een uitspraak van ds. Henk Poot tijdens een lezing genaamd ”De waan van Jodenhaat”. Daarin zegt de predikant, een bekende spreker in CvI-kringen: „De Jodenhaat van de islam is er met de paplepel in gegoten.” Die uitspraak, stelt Sabir, „is dusdanig ernstig dat deze het beeld van moslims in Nederland aantast, en hen als groep in diskrediet brengt en aantast in hun waardigheid”. Ds. Poot maakt zich volgens haar schuldig aan groepsbelediging.

De advocate refereert ook aan een uitspraak van prof. Willem Ouweneel, eveneens een bekende spreker in CvI-kringen. Hij stelde, zo schrijft Sabir, „dat natuurlijk de islam” achter „het uitroeien van Israël” zit. „Dergelijke bewoordingen impliceren een genocidale dreiging en het aanwijzen van een gehele religieuze gemeenschap als bron van geweld en vernietiging.”

Bijbel

Sabir ontkent desgevraagd dat haar cliënten door middel van procedures CvI willen treiteren. „Dat is absoluut niet het geval. Wij vragen de rechter om een juridische toets. Het gaat mijn cliënten erom dat CvI het recht van Palestijnen om in Palestijns gebied te leven ontkent. Christenen mogen zeker samenkomen om uit de Bijbel te lezen. Sterker nog, MRWN pleit zelfs voor de vrijheid van religie.” Of er meer juridische procedures op komst zijn om CvI-bijeenkomsten te dwarsbomen, zegt Sabir nog niet te weten.

CvI kreeg eerder te maken met juridische acties vanuit pro-Palestijnse dan wel islamitische kringen. Zo vroeg de K9, een samenwerkingsverband van negen regionale moskeekoepels, het openbaar ministerie begin april onderzoek te doen naar CvI.