Washington Post gaat samenwerken met ChatGPT-moeder OpenAI

OpenAI heeft eerder ook al deals gesloten met verschillende nieuwsmedia, waaronder Financial Times en News Corp (The Wall Street Journal, New York Post). De omgang van OpenAI en andere bedrijven in kunstmatige intelligentie (AI) met teksten van nieuwswebsites heeft eerder ook kritiek geoogst. Zo worden de AI-modellen getraind met teksten van nieuwsmedia waar niet altijd voor werd betaald.