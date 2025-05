Sif houdt vast aan winstverwachting ondanks pauze windproject VS

De overeenkomst tussen Sif en de Noorse opdrachtgever Equinor is onvoorwaardelijk en er zijn afspraken opgenomen voor het geval het contract eerder wordt beëindigd, benadrukt het bedrijf. Empire Wind is het enige project uit de VS in het orderboek van Sif, dat doorgaat met de productie voor dat windmolenproject. Inmiddels zijn ruim de helft van de funderingen af.

Sif rekent er nog steeds op dat de winst, gecorrigeerd voor onder meer de aftrek van belastingen, dit jaar uitkomt op maximaal 120 miljoen euro. Bij de presentatie van de jaarcijfers in maart werden de verwachtingen nog naar beneden bijgesteld.

Het in Roermond gevestigde concern heeft daarnaast moeite met het opschalen van een nieuwe fabriek op de Tweede Maasvlakte in Rotterdam. „Het verheugt me dat we erin geslaagd zijn onze productie geleidelijk op te voeren”, stelt topman Fred van Beers in een toelichting op de kwartaalcijfers. Toch loopt Sif nog steeds zo’n drie maanden achter op het geplande schema voor de nieuwe fabriek, voegt hij daaraan toe.

Aan het einde van het eerste kwartaal produceerde het concern twee tot drie zogeheten monopiles, de funderingen voor windmolens, per week in de fabriek op de Tweede Maasvlakte. Sif probeert de productie in de fabriek nu verder te verhogen.