Chinese export stijgt ondanks forse daling uitvoer naar VS

Volgens cijfers van de Chinese douane steeg de totale uitvoer vorige maand met 8,1 procent. Dat was meer dan de stijging van 2 procent die economen hadden verwacht. In maart steeg de export nog met ruim 12 procent in aanloop naar de hoge Amerikaanse heffingen. Door de invoering van die heffingen kelderde de uitvoer naar de VS in april met 21 procent.

De handel tussen de twee grootste economieën ter wereld is bijna tot stilstand gekomen sinds president Trump verschillende heffingen aan China oplegde. Deze tarieven op Chinese goederen die in de VS worden verkocht bedragen 145 procent. Wel gelden er tijdelijke uitzonderingen voor chips, smartphones, computers en andere elektronica. China heeft als vergelding tarieven van 125 procent voor goederen uit de VS opgelegd.

Volgens hoofdeconoom Zhiwei Zhang van vermogensbeheerder Pinpoint Asset Management is de schade van de Amerikaanse tarieven nog niet volledig terug te zien in de Chinese handelsgegevens van april. Dat komt volgens de econoom door de doorvoer van goederen via andere landen en door handelscontracten die werden getekend voordat de tarieven werden aangekondigd. Hij verwacht dat de Chinese handelscijfers de komende maanden geleidelijk zullen verzwakken.

De Chinese import daalde in april met 0,2 procent. De import uit de VS zakte door de Chinese heffingen op Amerikaanse goederen met bijna 14 procent. De export naar de tien Zuidoost-Aziatische landen in de ASEAN-groep steeg met 21 procent en de export naar de EU groeide met 8 procent.

Economen verwachten dat de terugval in de handel tussen de VS en China door de hoge heffingen schadelijk zal zijn voor beide economieën. Bedrijven hopen dat de landen uiteindelijk een akkoord kunnen bereiken over een verlaging van de tarieven. De Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent spreekt zaterdag in Zwitserland met de Chinese vicepremier He Lifeng. Dat zijn de eerste gesprekken sinds Trump zijn tarieven onthulde.