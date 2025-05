Coinbase koopt Nederlands cryptobedrijf Deribit voor miljarden

De Amerikaanse cryptobeurs Coinbase koopt voor 2,9 miljard dollar (2,6 miljard euro) Deribit, een in Nederland opgericht handelsplatform voor derivaten van cryptomunten. Coinbase verwacht dat de handel in bijvoorbeeld opties en termijncontracten voor bitcoins en andere digitale munten de komende jaren flink zal groeien. Door Deribit te kopen vergroten de Amerikanen hun positie op die markt buiten de VS.