Productie industrie groeit opnieuw in maart

Volgens het CBS produceerde bijna de helft van alle bedrijfsklassen in de industrie in maart meer dan in dezelfde maand een jaar eerder. Van de acht grootste branches liet de branche reparatie en installatie van machines de grootste productiestijging zien. De transportmiddelenindustrie kende opnieuw de grootste daling.

Van februari op maart nam de productie met 0,6 procent af. In mei 2020, tijdens de coronacrisis, bereikte de industriële productie een dieptepunt. Daarna steeg de productie tot mei 2022. Sindsdien is de trend omgeslagen.

Het CBS meldt verder dat producenten in april negatiever waren dan in maart. Dat komt vooral doordat fabrikanten minder positief waren over de verwachte productie. In Duitsland, een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie, was het vertrouwen van producenten in april minder negatief dan in maart. De productie van de Duitse industrie lag in maart 0,3 procent hoger dan een jaar eerder. Vergeleken met februari steeg de Duitse productie met 3,5 procent.