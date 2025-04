Kences: bouw studentenkamers in de knel door huurbevriezing

Als de huren niet verder mogen stijgen, komt er minder geld binnen bij de corporaties. „Wij gunnen studenten een huurbevriezing, maar de keerzijde is nu echt dat we minder kamers kunnen bouwen en minder kunnen verduurzamen”, zegt Kees Stunnenberg van Kences.

Kences is ook het kennisinstituut voor studentenhuisvesting. Volgens de organisatie is er een tekort aan 25.000 studentenwoningen in Nederland.

Kences schat dat „zeker enkele duizenden” nieuwe studentenwoningen niet gerealiseerd worden door de huurbevriezing.

Het kabinet compenseert corporaties de komende jaren met ruim 1 miljard euro. Branchevereniging Aedes stelt dat door de maatregel ongeveer 50 miljard minder investeringscapaciteit over is.