ASML denkt geen productie naar VS te verplaatsen om heffingen

ASML haalt onderdelen uit veel andere landen, maar zet zijn machines voornamelijk in Nederland in elkaar. „A omdat de capaciteiten hier zijn, en B omdat de toeleveringsketen hier zit”, zegt Dassen. ASML kijkt ook hoe het wereldwijde netwerk van leveranciers kan inspelen op importheffingen, voegt hij toe. „In zoverre dat we leveranciers hebben met capaciteiten in de VS. Dat kan een van de manieren zijn om de blootstelling te beperken.”

Dassen oppert ook dat het instellen van vrijhandelszones tussen Amerikaanse vestigingen en Nederland hogere kosten door importheffingen kan beperken. „Maar allereerst moeten we natuurlijk weten wat de heffingenstructuur is, en we weten allemaal dat het nu nog erg veranderlijk is”, zegt hij.

Veel is onduidelijk over de gevolgen van president Donald Trumps handelsbeleid voor de chipsector. Vorige week werd bekend dat machines voor de productie van chips zijn uitgesloten van de Amerikaanse „wederkerige” importheffingen van 125 procent tegen China en 10 procent voor bijna alle andere landen. Begin deze week zei Trump te laten onderzoeken of er heffingen moeten komen voor chips en de toeleveringsketen.