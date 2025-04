Goudprijs stijgt voor eerst tot boven 3300 dollar

Op de Londense metalenmarkt klom de prijs woensdagochtend tot ruim 3315 dollar per troy ounce (31,1 gram). Sinds begin dit jaar is de prijs daarmee al bijna een kwart gestegen. De goudprijs krijgt ook steun van de zwakkere dollar waardoor goud voor handelaren met andere munteenheden goedkoper wordt, wat weer zorgt voor een sterkere vraag. Ook goudaankopen door centrale banken in bijvoorbeeld China en India ondersteunen de prijs.