Onzekerheid over handelsoorlog drukt op sentiment Wall Street

De Dow-Jonesindex eindigde 0,4 procent lager op 40.368,96 punten. De breder samengestelde S&P 500-index verloor 0,2 procent tot 5396,63 punten en techgraadmeter Nasdaq zakte 0,1 procent naar 16.823,17 punten. Bank of America en Citigroup wonnen na goed ontvangen kwartaalcijfers tot bijna 4 procent.

In de handelsoorlog waren weinig grote ontwikkelingen. Trump liet via een woordvoerster weten dat „de bal” wat hem betreft bij China ligt. Dat land moet contact met hem opnemen als het wil onderhandelen over lagere importheffingen. Daarmee lijkt sprake van een patstelling en lijkt er weinig uitzicht op een verbetering van de Amerikaans-Chinese verhoudingen.

De topman van farmaceut Johnson & Johnson zei daarnaast dat tarieven op farmaceutische producten kunnen leiden tot verstoringen in de toeleveringsketen en dat gunstig belastingbeleid een effectiever middel zou zijn om de Amerikaanse productiecapaciteit van zowel geneesmiddelen als medische apparatuur te vergroten. Het aandeel van zijn bedrijf sloot 0,5 procent lager.

Facebook-moederbedrijf Meta Platforms verloor bijna 2 procent. Uit een rechtbankdocument werd duidelijk dat topman Mark Zuckerberg in 2018 overwoog Instagram af te stoten, anticiperend op mogelijke mededingingskwesties. Het document kwam aan het licht tijdens de tweede dag waarin Zuckerberg moest getuigen in het cruciale proces waarmee toezichthouder FTC probeert Meta’s overnames van Instagram en WhatsApp ongedaan te maken. Het techbedrijf wil dat laatste voorkomen.

Ook Boeing (min 2,4 procent) hoorde bij de verliezers op Wall Street. Beleggers reageerden op een ingewijdenbericht van persbureau Bloomberg dat China de levering van toestellen van de Amerikaanse vliegtuigbouwer aan Chinese maatschappijen voorlopig heeft verboden.