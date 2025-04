Chiptoeleverancier Besi schiet omhoog op positief Damrak

Besi werkt al sinds 2020 samen met het Amerikaanse bedrijf. Applied Materials spreekt van een strategische investering voor de lange termijn en zegt geen plannen te hebben om meer aandelen Besi te kopen.

De AEX, de belangrijkste beursgraadmeter in Amsterdam, sloot met een winst van 2,1 procent op 857,12 punten. Maandag steeg de hoofdindex al 2,4 procent. De MidKap klom 0,4 procent tot 795,01 punten. De DAX in Frankfurt, de FTSE in Londen en de CAC40 in Parijs klommen tot 1,5 procent. Maandag gingen de beurzen al flink omhoog door de uitzonderingen van Trump bij de wereldwijde importheffingen voor onder meer smartphones, geheugenchips, computers en andere elektronica.

Bij de middelgrote fondsen in Amsterdam kelderde Fugro bijna 15 procent na een waarschuwing voor een zwakker eerste kwartaal. Volgens de bodemonderzoeker heeft de komst van Trump in het Witte Huis geleid tot een pauze in nieuwe windprojecten op zee in de Verenigde Staten. Daarnaast ziet het bedrijf dat de snel toenemende economische onzekerheden het gedrag van klanten beïnvloeden. Zo denken ze langer na over toekenning van orders of schalen sommige projecten af.

Ook Corbion (min 4,8 procent) stond bij de sterkere dalers. Investeringsbank Berenberg kwam met een verkoopadvies voor het speciaalchemieconcern. Advies- en ingenieursbureau Arcadis kreeg een adviesverlaging van ING en zakte 7 procent.

Bij de kleinere fondsen schoot TomTom ruim 24 procent omhoog. De navigatiedienstverlener boekte afgelopen kwartaal winst na een miljoenenverlies een jaar eerder.

In Parijs werd LVMH bijna 8 procent lager gezet. Het Franse luxeconcern met merken als Louis Vuitton en Christian Dior zag de omzet dalen in het afgelopen kwartaal. LVMH kampt met consumenten die minder uitgeven aan luxeproducten door de economische onzekerheid.